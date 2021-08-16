القطراني يبحث مع شركة الكهرباء سبل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية

ليبيا – بحث حسين القطراني النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء الأعمال التي شرعت الشركة في تنفيذها.

بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الأعمال تأتي لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في القطاع الشرقي من الشبكة، ومنها إتمام أعمال الصيانة العاجلة لمحطات الكهرباء الإستراتيجية الزويتينة والسرير وشمال بنغازي.

وأضاف البيان: إن الجانبين تابعا ترتيبات صيانة وحماية خطوط النقل والتوزيع. فيما وجه القطراني الشركة إلى الإسراع في إتمام المشاريع المتعاقد عليها من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وهي محطات درنة ولملودة وسوسة والصيانة العاجلة لخطوط الشبكة الرابطة بين ليبيا ومصر، استعدادًا لموسم الشتاء البارد في الجبل الأخضر.

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