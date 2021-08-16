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“العبار”: وزير النفط خالف اتفاقنا بشأن عدم المساس بإدارة مؤسسة النفط

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وكيل وزارة النفط “رفعت العبار” يخاطب رئيس الحكومة ويؤكد عدم علمه بمقترح الوزير الذي تضمن اسمه بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المشكلة أن النفط سبب مشاكل فالبيئة وترتب عليه مشاكل صحية لسكان بعض المناطق ..!! ـ ضروري يتم ايقاف النفط الا بكمية نحدودة ومع ممختصين دراسات جيولوجية وبيئية .. تسمم التربة بالمواد الثقيلة والثروة البحرية .. وجدوا أطنان من الاسماك الميتة على االشواطيء ..!!!

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