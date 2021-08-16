“العبار”: وزير النفط خالف اتفاقنا بشأن عدم المساس بإدارة مؤسسة النفط

وكيل وزارة النفط “رفعت العبار” يخاطب رئيس الحكومة ويؤكد عدم علمه بمقترح الوزير الذي تضمن اسمه بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وكيل وزارة النفط “رفعت العبار” يخاطب رئيس الحكومة ويؤكد عدم علمه بمقترح الوزير الذي تضمن اسمه بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
المشكلة أن النفط سبب مشاكل فالبيئة وترتب عليه مشاكل صحية لسكان بعض المناطق ..!! ـ ضروري يتم ايقاف النفط الا بكمية نحدودة ومع ممختصين دراسات جيولوجية وبيئية .. تسمم التربة بالمواد الثقيلة والثروة البحرية .. وجدوا أطنان من الاسماك الميتة على االشواطيء ..!!!
youtube.com/watch?v=muVMvFFyC34
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