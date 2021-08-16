الشروع في أعمال صيانة مدخل ساحة وقوف الطائرات في مطار معيتيقة الدولي

ليبيا- شرعت شركة “ماتياس ليبيا” للمقاولات العامة المتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات أعمال الصيانة اللازمة للممر ألفا في مطار معيتيقة الدولي.

وأشار بحسب وكالة الانباء الليبية أن هذا الممر هو مدخل ساحة وقوف الطائرات في المطار، مبينةً أن مجال العمل يشمل إزالة كامل طبقات الاسفلت، وصولًا لطبقة التأسيس وإعادة الرصف.

وأضافت : إن أعمال الصيانة هذه تأتي بعد أن تم صيانة الممر برافو خلال الفترة الماضية، وضمن جملة من المشاريع التي تستهدفها المصلحة لصيانة وتطوير المرافق الأساسية في مطار معيتيقة الدولي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية