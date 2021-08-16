الصلابي محتفياً بدخول طالبان لـ”كابول”: “الثبات والتمكين” لـ”أهلنا” في أفغانستان

أعرب علي الصلابي، القيادي الإخواني الليبي عضو ما يعرف “اتحاد علماء المسلمين” الذي أسسه المصري الهارب يوسف القرضاوي، عن شماتته لسقوط الحكومة الأفغانية أمام تمدد حركة طالبان عسكريا وسيطرتها على البلاد.

كتب الصلابي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “صحيفة الإندبندنت البريطانية: إذلال الغرب في أفغانستان قد اكتمل اليوم.. اللهم ارزق الأمن والأمان والسلام والثبات والتمكين لأهلنا في أفغانستان” وفق قوله.

تدوينة الصلابي، تأتي بعد ساعات من تدوينة مشابهة لمروان الدرقاش، المقرب من المفتي المعزول، حيث قال “لو صدق حدسي فإن أكبر مستفيد من انتصار طالبان هي تركيا، أردوغان يجيد كسب الحلفاء خاصةً من المسلمين وسياسة أردوغان لو أُضيفت لشجاعة وصبر الطالبان ستكون نقاط قوة إسلامية تحقق مزيداً من التوازن لصالح القوى الإسلامية” وفق قوله.

وواصل قائلًا: “باكستان وقطر سيكون لهما دور في ذلك وطالبان تحتاج إلى الدعم المادي والدوبلوماسي الذي ستوفره لها هذه الدول الثلاث” على حد تعبيره.