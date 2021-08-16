ليبيا الان

الصلابي محتفياً بدخول طالبان لـ”كابول”: “الثبات والتمكين” لـ”أهلنا” في أفغانستان

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب علي الصلابي، القيادي الإخواني الليبي عضو ما يعرف “اتحاد علماء المسلمين” الذي أسسه المصري الهارب يوسف القرضاوي، عن شماتته لسقوط الحكومة الأفغانية أمام تمدد حركة طالبان عسكريا وسيطرتها على البلاد.

كتب الصلابي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “صحيفة الإندبندنت البريطانية: إذلال الغرب في أفغانستان قد اكتمل اليوم.. اللهم ارزق الأمن والأمان والسلام والثبات والتمكين لأهلنا في أفغانستان” وفق قوله.

تدوينة الصلابي، تأتي بعد ساعات من تدوينة مشابهة لمروان الدرقاش، المقرب من المفتي المعزول، حيث قال “لو صدق حدسي فإن أكبر مستفيد من انتصار طالبان هي تركيا، أردوغان يجيد كسب الحلفاء خاصةً من المسلمين وسياسة أردوغان لو أُضيفت لشجاعة وصبر الطالبان ستكون نقاط قوة إسلامية تحقق مزيداً من التوازن لصالح القوى الإسلامية” وفق قوله.

وواصل قائلًا: “باكستان وقطر سيكون لهما دور في ذلك وطالبان تحتاج إلى الدعم المادي والدوبلوماسي الذي ستوفره لها هذه الدول الثلاث” على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اليهود في الخليج ومتصلبين لبنان وشيعتهم وبعض مناطق المغرب العربي يعملون مع الاوروبيين والصهاينة ـ لتشييع المغرب العربي وارسال االسلاح لخلق الصراع المسلح بين الجيش والمجتمع المدني .. وبرعاية تونس وقطر ـوفرنسا .. بأسم الالحاد

    رد

  • الارهاب في أوروبا والصوفية السلفية الهتلرية و
    تسويق الاسلحة إلى الشمال الافريقي وتهجير العمال عبر البحر

    رد

  • الا تخجلوا من انفسكم فطاليان تقاتل لتحرير بلادها من المحتل الامريكى والناتو المسيحى التركى بينما انتم كنتم اداة للناتو فى ليبيا وعملاء للاحتلال التركى هناك فرق بين من يدافع عن كرامة وسيادة وطنه وبين من يخون وطنه ويجلب لها الاحتلال وللدرس المستفاد ان الاحتلال الى زوال وان العملاء والخونة يتم تقديمهم قريان كما يحدث فى افغانستان وان اى حكومة عميلة للاحتلال الى زوال .
    ولا وجه للمقارنة يين حكم طاليان الاسلامى المتشدد وخكم سيدكم سلطان الدعارة الذى يبيح الخمر والدعارة ولا يطبق اى حدود اسلامية وانتم مشاخخ السلطان منافقون

    رد

  • تجارة الاسلحة الاوروبية في شمال افريقيا بأعداد الجامعة العرربية – على طراز …!!

    youtube.com/watch?v=tVDKDYloKfQ

    رد

  • الطيران المدني الليبي يستخدموه مرتزقة شركات خاصة .. لنشر الفساد في للمؤسساات الوطنية الليبية ــوسيحلفون جهد ايمانهم

    رد

  • لينظر الخوان الذين يستقون بالمحتل التركى الى ما يحدث من لعملاء الاحتلال الامريكى وهم يمسكون بطائرات امريكية فى مطار كابل بعد ان باعهم الامريكان .
    ودائما ارادة الشعب تنتصر على اى محتل مهما كانت قوته .
    وطالبان ترفع راية بيضاء مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول لو عملوا بها دخلوا الجنة ولو انحرفوا عنها واقاموا دولة الخوارج لكانوا كلاب النار مثل خوان المسلمين الذين وظفهم الغرب خلايا سرطانية تنهش جسد المسلمين ويرفعون راية الضلال يضعوا فيها القرأن الكريم بين سيفين لنشر فرية اعداء الاسلام بان الاسلام انتشر بالسيف وليس بقيمه السامية .
    لهذا هزم الخوان فى كل مكان شر هزيمة ونجد عداء شديد بين خوان المسلمين واتباع السلف الصالح الذين تجدهم دائما موالين للدولة الوطنية ويرفضوا الخروج على الحاكم بالسيف .ولكن فى افغانستان حكومة عميلة نصبها الاحتلال الاجنبى اشبه بحكومة السراج والدبيبة تفتقر الى اى دعم شعبى وبالتالى عند سقوطها يلعنها الشعب كله

    رد