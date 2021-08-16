نصية: لا بد من وجود خطة بديلة في حال فشل ملتقى الحوار والبرلمان في اعتماد قاعدة دستورية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن البرلمان توقّع أن تعمل حكومة الوحدة بملاحظاته عندما طلبت تأجيل مناقشة مقترح الميزانية السابق “93 مليارًا” أو أن تقدّم إيضاحاتها لمصروفاتها السابقة والمقبلة لإقناع المجلس بمقترحها، لكن ما حدث كان مفاجئًا إذ رفعتها إلى 111 مليارًا.

نصية وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأحد، أشار إلى أن رفع حكومة الوحدة الميزانية إلى 111 مليارًا مسألة خطرة وتهدّد الاقتصاد الوطني، فلا يمكن زيادة الإنفاق الحكومي بهذه الصورة في السنة ذاتها التي ازداد فيها سعر الصرف إلى 4.48 دنانير، ولم يعُد المواطن قادرا على مسايرة غلاء المعيشة الناجم عنه.

وتابع حديثه قائلًا: “كان المفترض تخفيض سعر الصرف، وليس زيادة الإنفاق الحكومي الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، وقد نبلغ حدّ السيناريو العراقي والصومالي وينهار الاقتصاد”.

وأردف: “مجلس النواب هو الجهة التشريعية المخولة بإصدار قانون الانتخابات، ولو مُرّر وأُقرّ بتوافق النواب فأنا متأكد أنه سيلقى ترحابًا من جميع الأطراف وسيجري التشاور مع مجلس الدولة بشأنه”.

نصية أعرب عن خشيته من فشل ملتقى الحوار في اعتماد القاعدة الدستورية وإخفاق مجلس النواب في إقرار قانون الانتخابات، مطالبًا بوجود خطة بديلة لهذا السيناريو السيئ الذي لا يتمنى حدوثه.

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