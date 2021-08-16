العمليّات الأمنية تطلق حملة لضبط التعديات على مسارات نقل المياه في بني وليد

بني وليد 16 أغسطس 2021 (وال) _ نفذت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أمس الأحد، حملة موسعة داخل مدينة بني وليد وصولاً لمنطقة اشميخ، لضبط التعديات على مسارات نقل المياه.

وأسفرت هذه الحملة، التي انطلقت رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، عن ضبط أربعة وثلاثين مخالفة متمثلة في توصيلات عشوائية وغير قانونية، وإغلاق عدد من مجمعات المياه التي يتم تعبئتها عن طريق هذه التوصيلات.

الجدير بالذكر، أن هذه الحملة مستمرة لضبط كل المخالفات والتوصيلات العشوائية بناء على تعليمات السيد النائب العام. (وال _ بني وليد) هـ ع

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