مفوضية الانتخابات تنظم دورة تدريبية عن الانتخابات لذوي الإعاقة ببنغازي

نظمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتنسيق وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي والتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES Libya) برنامجاً تدريبياً يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف التصنيفات (الحركية / السمعية/ البصرية).

وأكدت ماجدة الكاتب، مسؤول وحدة الأشخاص ذوي الاعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من التدريبات من المزمع إقامتها في ثمان مدن ليبية بهدف نشر الثقافة الانتخابية وتعزيز حق المشاركة السياسية لهذه الفئة.

وقالت الكاتب “يتضمن التدريب التعريف بالعملية الانتخابية وأهمية التسجيل في سجل الناخبين، وأهم التدابير التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للأشخاص ذوي الإعاقة بمراحل العملية الانتخابية ومنها طباعة وتوزيع عدد من قاموس الصم للمصطلحات الانتخابية وقاموس المصطلحات الانتخابية بطريقة برايل”.

بدوره، أوضح علي الصديق، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، أن الجلسة التي انتظمت بمكتب الإدارة استهدفت في الفترة الصباحية الأشخاص ذوي الإعاقة (الحركية/البصرية) وفي الفترة المسائية الأشخاص ذوي (الإعاقة السمعية).

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