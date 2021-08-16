إبراهيم الزغيد: تخصيص مليار دينار لصندوق دعم الزواج «دعاية انتخابية»

وصف عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تخصيص مبلغ مالي لصندوق دعم الزواج بأنه «دعاية انتخابية».

ودعا الزغيد إلى التعجيل بإصدار قانون انتخاب رئيس الدولة «لأنه الحل الوحيد لإنقاذ ليبيا»، حسب كلمته في جلسة المجلس اليوم الإثنين؛ لمناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر.

والسبت الماضي، أصدر الدبيبة الموقتة قرارا بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

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