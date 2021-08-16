العبار: إعادة تشكيل مجلس الوطنية للنفط لا يُمثّلني وأتحفّظ على ما ورد به

أوضح وكيل وزارة النفط والغاز، رفعت العبار، عدم معرفته بالرسالة الموجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، معلنًا تحفّظه التام عليه، ومشيرًا إلى أن الخطوة أتت مخالفةً لاتفاقه مع وزير النفط محمد عون.

وقال “العبار” في رسالته: اتفقت مع وزير النفط على عدم إحداث أي تغيير يمسّ المؤسسة إلا بعد التشاور فيما بيننا، وأن مجلس الإدارة، بتشكيلته الحالية؛ قاد قطاع النفط والغاز، خلال السنوات الماضية، بكل نجاحٍ واقتدارٍ، ومكّن الشركات النفطية من القيام بعملها أو جزء منه، في ظروف اقتصادية وأمنية وسياسية صعبةٍ للغاية.

وأضاف وكيل الوزارة: مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، تخطّى كل التحديات الصعبة، وظل كيان القطاع مُوحدًا منتجًا لأهم مصدر للاقتصاد الليبي، وجاهد لرفع القدرة الانتاجية، رغم الظروف المالية الصعبة.

يُذكر أن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، قد أوصى مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، مُطالبًا رئاسة الوزراء بتعيين الدكتور طارق القطعاني رئيسًا لمجلس الإدارة الجديد.

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