أنباء عن إغلاق بوابة رأس اجدير بسبب “تهريب شباب بسيارات إسعاف”

رجّح مصدرٌ لـ”218″، قيام السلطات التونسية بإغلاق بوابة رأس اجدير أمام سيارات إسعاف، يشتبه أنها تحاول تهريب شباب أصحّاء، وليسوا مرضى.

وأضاف المصدر أن الخطوة التونسية المزعومة جاءت لعدم وجود موافقات صحية لدى الشباب الذين تنقلهم سيارات الإسعاف، التي ظلت عالقةً عند البوابة، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تعلن أي جهة رسمية، حتى ظهر الاثنين، سواءً من الجانب الليبي أو التونسي عن أي قرار رسمي بخصوص إغلاق البوابة.

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