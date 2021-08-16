النائب الأول لرئيس الوزراء ينعي النائب فرج بوهاشم

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال) _ نعى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية السيد حسين اعطية القطراني، اليوم الإثنين، النائب عن دائرة المرج فرج بو هاشم، إثر وفاته في حادث سير في منطقة أبو الفرايس غرب طبرق.

هذا و تقدم النائب الأول لرئيس الوزراء، نيابة عن كافة أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد و ذويه.

سأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يمن على أهله وذويه ومحبيه بجميل صبره و سلوانه. (وال _ طرابلس) ر ع / ه ع

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