محمد آدم لينو: عدم اعتماد مشروع الميزانية «عجز».. وعلينا محاسبة أنفسنا قبل محاسبة الحكومة

قال عضو مجلس النواب محمد آدم لينو إن من مهام المجلس تقييم أداء الحكومة، لكن قبل ذلك على الأعضاء تقييم أنفسهم، متابعا: «نحن لم نعتمد (مشروع) الميزانية حتى الآن، فهذا العجز نحن نتحمل مسؤوليته، إما هناك قوى خفية تتحكم في قرار المجلس أو هناك أسباب أخرى.. يجب أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبة الحكومة».

وتابع: «لماذا لا نصوت على اعتماد الميزانية فنحن عجزنا عن تمريرها لأن هناك قوى خفية تتحكم في قرار مجلس النواب ويجب التحدث بشفافية أمام الليبيين»، حسب كلمته في جلسة المجلس اليوم الإثنين؛ لمناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر.

وأشار لينو إلى أن تعيين وكلاء الوزارات من اختصاصات رئيس الحكومة وليس رئيس الدولة، مضيفا أن الدعوة إلى انتخابات جديدة وحل البرلمان «يجب أن تحدد بشروط معينة» لا تترك مبهمة ومطلقة.

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