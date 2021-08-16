رمضان شمبش: لا يعقل تخصيص ميزانية لزواج الشباب قبل معالجة أزمة الكهرباء

انتقد عضو مجلس النواب رمضان شمبش، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تخصيص مبلغ مالي لصندوق دعم الزواج، قائلا: «لا يعقل أن تخصص ميزانية لزواج الشباب قبل معالجة» أزمة الكهرباء.

ودعا شمبش إلى استدعاء الحكومة ومساءلتها عن «تخبطها في الأولويات»، حسب كلمته في جلسة المجلس اليوم الإثنين؛ لمناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر.

والسبت الماضي، أصدر الدبيبة قرارا بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

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