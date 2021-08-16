المنفي يؤكد على 4 التزامات أمام وفد قبائل أولاد علي

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، الإثنين، «إلتزام المجلس التام لدعم مخرجات الحوار السياسي المتمثلة في وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم مشروع المصالحة الوطنية وعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي أفضت بافتتاح الطريق الساحلي مؤخراً».

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد التقى المنفي، الاثنين وفد من قبيلة أولاد علي الذين أكدوا دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي لجمع الفرقاء الليبيين.

ويوم السبت، وصل المنفي إلى مدينة طبرق في زيارة تستمر عدة أيام، يناقش خلالها ملف المصالحة الوطنية كما سيلتقي خلال الزيارة عددًا من الأطراف المحلية في المدينة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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