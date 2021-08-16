بليحق: إنطلاق أعمال جلسة المجلس برئاسة المستشار عقيلة صالح

طبرق 16 أغسطس 2021 (وال) _ صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي السيد عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، أن أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، إنطلقت برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور معالي النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأضاف بليحق أن المجلس إستأنف مناقشة مواد مشروع قانون إنتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

الجدير بالذكر أن الجلسة منقولة على الهواء مباشرةً عبر قناة مجلس النواب قناة ليبيا المستقبل . تردد 11257 افقي H 27500 3/4 . (وال _ طبرق) ه ع

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