لجنة تنظيم عمل المنظمات الدولية تستعرض الشكل النهائي لمذكرة التفاهم الإطارية المزمع توقيعها

ليبيا – عقدت لجنة تنظيم عمل المنظمات الدولية بالأراضي الليبية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021، اجتماعها العادي الثالث، برئاسة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون والمنظمات عمر كتي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال هذا الاجتماع وفقًا لوزارة الخارجية استعراض الشكل النهائي لمذكرة التفاهم الإطارية المزمع توقيعها مع عدد من المنظمات الدولية، كما تطرق الاجتماع لمقترح تشكيل اللجنة الوطنية لتنسيق الدعم الدولي.

والجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 يتعلق بتشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنظيم برامج وأنشطة الدعم الدولي لاستقرار ليبيا؛ وذلك بالتنسيق مع القطاعات والجهات المستفيدة من هذه البرامج، بالإضافة إلى حصر أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المنفذة لبرامج الدعم الدولي.

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