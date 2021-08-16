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هاتف ينفجر في يد صاحبه ويتسبب بحريق في منزله

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن الرجل الاسكتلندي “أندرو جوانجز”، صاحب الـ 34 عامًا، يعلم أنّ الهاتف الجديد سيحرق منزله، واستبدل هاتفه القديم بهاتفٍ من نوع سامسونج غالاكسي أي 02، وبعد ثلاثة أسابيع من شرائه الهاتف الجديد؛ شعر “أندرو” بحرارة كبيرة أثناء إمساكه الهاتف، قبل أن يسقط الهاتف من يده وتنفجر البطارية محدثةً دويًّا هائلاً.

وحاول الرجل الاسكتلندي إبعاد هاتفه المشتعل عن السجادة، ونقله إلى النافذة من أجل إطفائه، لكنّ النيران كانت أسرع منه وامتدت حتى وصلت إلى ستائر المنزل.

وعلى الفور؛ قام “أندرو” بالاتصال بخدمة الإطفاء وطلب المعونة من أحد جيرانه ليتمكّن الجميع من إخماد النيران المشتعلة.

ووصف “أندرو” الحادثة بالمرعبة، وأكدّ أنّ كلبه كان خائفًا للغاية، خاصةً مع انطلاق أجهزة إنذار الدخان في المنزل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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