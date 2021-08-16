أعضاء من لجنة “5+5” يلتقون ضباطًا أتراك في معيتيقة

قال مصدرٌ مطلعٌ لـ”218″ إن أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة التقوا ضباطًا من غرفة العمليات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية في العاصمة طرابلس.

وذكر المصدر أن مجموعةً من السيارات المصفحة دخلت إلى مقر غرفة العمليات التي أنشأتها تركيا في القاعدة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وسط أنباء تفيد بنية أعضاء غرفة العمليات التركية مغادرة القاعدة العسكرية.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة قد خاطبوا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية؛ بشأن ضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت، ومذكرات التفاهم، وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار المُوقّع في جنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية