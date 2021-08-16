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شحن مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عن رسوّ ناقلة النفط “فونتانا”، على أرصفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي؛ تمهيدًا لشحن مليون برميل من النفط الخام.

تأتي هذه الشحنة بعد إعلان الشركة، في وقت سابق، إبحار الناقلة “ايروفاسيون”، وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام من ميناء الحريقة، بعد تقديم الخدمات البحرية لها.

ووصل إجمالي ما تم تصديره خلال أقل من أسبوع، إلى مليونيْ برميل من النفط الخام.

يأتي هذا ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع إنتاج الخام إلى 1,45 مليون برميل يوميًا مع نهاية العام الجاري 2021.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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