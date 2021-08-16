المنفي: ملتزمون بدعم مخرجات الحوار السياسي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزام المجلس التام بدعم مخرجات الحوار السياسي المتمثلة في وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم مشروع المصالحة الوطنية وعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي أفضت إلى افتتاح الطريق الساحلي مؤخراً.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي اليوم الاثنين وفد من قبيلة أولاد علي الذين أكدوا دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي لجمع الفرقاء الليبيين بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.