تعليمات من الدبيبة بشأن مرتبات مهجري المنطقة الشرقية

استمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للصعوبات والعراقيل التي تواجه عدد من مهجري المنطقة الشرقية، خلال لقاء في العاصمة طرابلس الإثنين.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد أعطى الدبيبة تعليماته لوزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان لمعالجة هذه الصعوبات، وخصوصا ما يتعلق بالمرتبات المتوقفة لهذه الشريحة.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان السيد أحمد ابوخزام، وأمين عام مجلس الوزراء السيد علي شلاك، وعدد من المختصين بإدارات مجلس الوزراء.

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