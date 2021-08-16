الدبيبه يصدر هذه التوجيهات بشأن مرتبات مهجري المنطقة الشرقية

وجه رئيس حكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبه بمعالجة الصعوبات التي تواجه مهجري المنطقة الشرقية وخاصة ما يتعلق بالمرتبات المتوقفة لهذه الشريحة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبه اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء مع عدد من مهجري المنطقة الشرقية، بحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد ابوخزام، وأمين عام مجلس الوزراء علي شلاك، وعدد من المختصين بإدارات مجلس الوزراء.

واستمع الدبيبه للصعوبات والعراقيل التي تواجه المهجرين وأعطى تعليماته بخصوصها لوزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان لتتم معالجة هذه الصعوبات، وخاصة ما يتعلق بالمرتبات المتوقفة لهذه الشريحة.