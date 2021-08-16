الفقيه: يجب على مجلس النواب وضع ميزانية وإقرارها حتى تكون الحكومة في حرج

قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لا تريد إقرار الميزانية «لأن هذا أريح لها»، مطالبا المجلس بوضع ميزانية وإقرارها، حتى تكون الحكومة «في حرج».

وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثني،ن في مدينة طبرق، أن الحكومة وضعت المجلس في حرج أمام الشارع في الوقت الراهن، «لكننا بإمكانها وضعها في هذا الحرج، حال إقرار ميزانية من وضعنا، وهو ما يفيد المواطن تزامنا مع هذا الوضع الاستثنائي».

وتساءل الفقيه: «من أي باب تصرف الحكومة الأموال، ويجب أن تكون الأولوية للصرف على المواطن، وليس أشياء أخرى، طالما أن لديها الإمكانيات»، منبها بأن الشارع لايعلم ما يدور في المشاورات مع الحكومة التي ترفض الاستجابة لمطالب المجلس بخصوص الميزانية.

وأشار في سياق آخر إلى ضرورة ألا يكون فرض الطوارئ والأحكام العرفية مشاعا «بلا بد من جعلها محصورة بموافقة مجلس النواب، على ألا تُحدد بزمن، لأن المجلس لا يستطيع أن ينعقد خلال فترة 10 أيام للنظر في إقرار فترة الطوارئ هذه».

واعتبر الفقيه أن هناك عقل جمعي في ليبيا يريد انتخابات رئاسية، مع «تفهم الأغلبية لتجاوز الصراع السياسي، بدون أن توجد ديكتاتوريية أو حكم فرد».

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