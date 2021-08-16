بالكور: مقترح الميزانية الذي يبلغ 111 مليار سيفقد الدينار قيمته

أوضح عضو مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، أن اجتماع لجنة المالية الذي عقد في طرابلس حول مشروع قانون الميزانية يهدف إلى إحالة التوصيات التي تم التوصل إليها إلى مجلس النواب، داعيا إلى اعتماد قيمة منطقية للميزانية يمكن أن يستوعبها الاقتصاد.

إذ بين بالكور في تصريحات صحفية أن مقترح الميزانية الذي وصل إلى 111 مليارا كبير جدا، وسيؤدي إلى تضخم كبير وفقدان الدينار جزءا كبيرا من قيمته، مشيرا إلى أن الحكومة فاجأت مجلس النواب بالمقترح الجديد ما يحتم الدفع باتجاه ما هو متوسط في حدود الـ85 مليار دينار.

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