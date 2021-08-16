المستشار صالح: الحكومة المؤقتة لم توحد المؤسسات بل زادت المركزية لتصبح جميع الإدارات تتبع طرابلس

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم توحد المؤسسات، ولم تضع آلية لذلك بل زادت المركزية لتصبح جميع الإدارات تتبع للعاصمة طرابلس.

رئيس مجلس النواب أوضح خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك، “لا أحد يستطيع أن يجبرنا على إبعاد روسيا، ونحن نحترم الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبنا زمن الشدة، وروسيا دولة عظيمة لا يمكن الاستغناء عنها، وموقفها واضح لدعم الشرعية، خاصة لمجلس النواب، وموقفها في مجلس الأمن كان واضحا، والدور الروسي المطلوب حاليا هو دعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابع، “الانتخابات ستجري في موعدها لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات، وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية” وإلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب، وإصدار قانون انتخاب الرئيس سيكون في غضون أسبوعين.

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