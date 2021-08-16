“218” تكشف مقترحًا يدرسه “الناتو” لقاعدة دفاعية في ليبيا

كشف مصدر دبلوماسي لـ”218″، عن مقترح يدرسه الناتو لتوجيه طلب رسمي للحكومة الليبية لاستغلال منطقة متاخمة للحدود مع تونس؛ لغرض التمركز والدفاع.

وأكد المصدر أن المقترح ستتمّ بلورته خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو، الشهر القادم.

ويهدف الناتو، من وراء هذه الخطوة، إلى وضع حدٍّ للخلاف بين الأعضاء حول تواجد تركيا وإيطاليا وفرنسا ووضع حدٍّ للمحاولات الروسية الرامية لاستخدام ليبيا كموطأ قدم لقاعدة على المتوسط، بعد سوريا.

وتحدث المصدر ذاته عن وجود تحفظ “تركي- إيطالي” على المقترح، بانتظار طرحه، بشكل رسمي، خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف.

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