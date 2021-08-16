وزيرة شؤون المرأة تبحث مع المستشار عقيلة دور مجلس النواب في دعم المرأة

القبة 16 أغسطس 2021 (وال) _ بحثت وزير الدولة لشؤون المرأة السيدة “حورية طرمال “، مع رئيس مجلس النواب الليبي السيد “عقيلة صالح”، مقترح مشروع قانون حماية المرأة، ودور مجلس النواب في دعم المرأة.

هذا وجاء ذلك، خلال لقاء عقد بمقر رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، بحضور مستشارة وزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة “أحلام بن طابون”، ومندوبة وزيرة الدولة لشؤون المرأة عن المنطقة الشرقية السيدة “أميمة باوي”.

واستعرض اللقاء، رؤية المجلس ملف المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة المرأة الفعالة في هذا الملف.

و تم مناقشة دور المجلس في ضمان مشاركة المرأة بشكل أكبر على صعيدي الترشيح والإنتخاب. (وال _ القبة) ه ع

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