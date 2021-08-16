مازن يناقش سير العمل الأمني بالمنطقة الشرقية مع العبدلي

ناقش وزير الداخلية اللواء خالد مازن سير العمل بالمنطقة الشرقية وذلك خلال لقائه مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي، اليوم الإثنين.

تناول الاجتماع آخر المستجدات بالمنطقة الشرقية و«الجهود التي تبذل من قبل أعضاء الشرطة في حفظ الأمن، وكذلك العقبات التي تواجه الأجهزة الامنية ووضع الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني وتقديم افضل الخدمات للمواطنين».

وقدم العبدلي شروحا عن الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل في تنفيذ الخطوات التي من شأنها الارتقاء بعمل بمكونات الوزارة فنياً وتقنيا، وتحسين الأداء.

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