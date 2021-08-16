10 حقائق غريبة… الرقم 13 مابين الحظ والتشاؤم !

اقترن الرقم 13 دوما بكونه نذير شؤم منذ أمد بعيد .

ويصل الخوف من هذا الرقم عند بعض الأشخاص لخوف غيرعقلانى و يرتبط بالكثير من الأحداث و القرارات فى حياتهم.

وهناك 10 حقائق غير معروفة عن هذا الرقم الذى أثير حوله الكثير من الجدل منها:

1- الرقم 13 مهم عند اليهود:

فالصبى يكتمل انتسابه للعقيدة اليهودية بعد سن ال 13.

2- رهاب الرقم 13 يعرف باسم ديكتروفوبيا باللاتينية:Triskaidekaphobia

كان ايزادور كوراتIsador Coriat طبيب نفسى أمريكى أول من استخدم المصطلح فى كتاباته عن حالة نفسية غير اعتيادية.

3- عانى من هذا الرهاب أشخاص مشهورين مثل:

نابليون وكريستوفر كولومبوس وتشرشل، حيث كان تشرشل يرفض الجلوس فى الصف رقم 13 من الطائرة أو المسرح.

4- اعتبر كرقم أنثوى:

حيث يعادل مجموع الدورات الشهرية للمرأة خلال العام، بينما فى الصين عندما تقدم المرأة كعك القمر حلوى صينية_تصنع 13 كعكة كتعبير ضمنى عن الخصوبة و ارتباطها بقوة القمر.

5- العلم الأمريكى به 13 خطا تكريما مستعمراتها ال13 الأولى.

6- حبل المشنقة (الاعدام) عادة به 13 عقدة.

7- الكارت رقم 13 فى التاروت يعتبر كارت الموت، يظهر هيكل عظمى ممتطيا حصان ويحمل راية سوداء.

8- الرقم 13 يدل على الحظ السعيد فى ايطاليا !

9- بعض النصوص تشير أن يهوذا الاسخريوطى هو الشخص رقم 13 الجالس خلال العشاء الأخير.

10- كلية كولجيت الأمريكية تعتبر 13 رقم حظ !

حيث أسست عام 1819 بواسطة 13 رجل و 13 دولار و 13 رجل دين. وعنوانها 13 اواك درايف Oak Drive. ومجلس شرف الكلية مكون من 13 رجل و 13 امراة.

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