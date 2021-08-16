ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 August, 2021

ضبطت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية خلال حملة ضبط التعديات على مسارات نقل المياه، ضبطت 34 مخالفة متمثلة في توصيلات غير قانونية داخل مدينة بني وليد وصولا لمنطقة اشميخ.

وبحسب وزارة الداخلية فقد تم أيضا إغلاق عدد من مجمعات المياه التي يتم تعبئتها عن طريق تلك التوصيلات، لافتة إلى أن الحملة مستمرة لضبط كل التوصيلات العشوائية بناء على تعليمات النائب العام.