وزير الداخلية يبحث عمل الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية

بحث وزير الداخلية خالد مازن اليوم الإثنين خلال لقائه وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي آخر المستجدات حول سير العمل بالمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية والجهود التي تبذل من قبل أعضاء الشرطة في حفظ الامن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى العقبات التي تواجه الأجهزة الأمنية ووضع الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واستمع وزير الداخلية لشروح وافية من قبل وكيل الوزارة حول الأعمال المنجزة من قبل مكتب وكيل الوزارة خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل في تنفيذ الخطوات التي من شأنها الارتقاء بعمل بمكونات الوزارة فنياً وتقنياً لتحسين الأداء وتقديم أفضل خدمات الوزارة للمواطنين.