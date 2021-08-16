سلامة الغويل: الدبيبة كلفني بإزالة العراقيل الخاصة بنادي الظهرة بني وليد

استقبل “سلامة الغويل” وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بمكتبه اليوم الموافق 16 أغسطس 2021 نادي الظهرة بني وليد حيث تمثل في حضور كلا من عبد الله شليدة رئيس الجمعية العمومية، طاهر سليم الدعيكي رئيس النادي، عبد المطلب العزوزي مساعد رئيس النادي، جمعة عون رئيس الصندوق.

و رحب الغويل بالحضور و شكرهم على جهودهم المبذولة في إنجاح النادي بالرغم من الإمكانيات البسيطة و المتواضعة، كما تمت مناقشة الصعوبات و العراقيل التي تواجه النادي و سبل حلحلتها حيث انه يدخل ضمن اختصاصات الوزير بناء على تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” له بمتابعة ملف مدينة بني وليد.