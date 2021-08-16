أبوجناح يبحث احتياجات مستشفى الرازي للأمراض النفسية

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم الاثنين خلال زيارته مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية في طرابلس، مع مدير ورؤساء الأقسام بالمستشفى للوقوف على احتياجاتها والاطلاع على أوضاع الكوادر الطبية والإدارية العاملة به.

وناقش الاجتماع الاحتياجات الضرورية التي يجب توفرها بالمشفى من أجهزة ومعدات طبية، إضافة إلى الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعصبية.

وتعهد نائب الرئيس بمخاطبة كافة الجهات المختصة لتوفير كافة احتياجات هذا المرفق الصحي الهام، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بكافة المستشفيات في ليبيا، وخاصة مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية وأثنى على مجهودات كل العاملين بالمستشفى رغم قلة الإمكانيات، وحرصهم على توفير كامل الرعاية الصحية لنزلاء المشفى وعلى طريقة العمل المنظمة.

وأكد أبوجناح أنه سيعرض معاناة مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية والعاملين به على مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.