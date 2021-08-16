عقيلة صالح: قانون الانتخابات خلال أسبوع أو اثنين

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن المجلس مستعد لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف: « الانتخابات يريدها الشعب وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، كما أن إلغائها سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب»، حسب تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرته اليوم الإثنين.

وعقد مجلس النواب، اليوم جلسة في طبرق لمناقشة قانون الانتخاب، وعلقت دون أن يتوصل النواب إلى توافق حول القانون، فيما أعلن صالح عن استكمال الجلسة صباح غد الثلاثاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا