مُواصلاً مماطلته.. “النواب” يؤجّل النظر في قانونيْ الميزانية والانتخاب

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المجلس تسلم، اليوم، مسودة مشروع الميزانية من الحكومة بعد تعديله، رافضًا الاتهامات التي تُوجّه للمجلس بشأن عرقلة اعتماد الميزانية.

وأضاف “عقيلة” أن المجلس لن يناقش مشروع الميزانية إلا بعد أن تُدرج الحكومة تعديلاتها بشكل نهائي، وتمرّ على اللجنة القانونية للمجلس، قبل إحالتها للنقاش والتصويت، في إشارة إلى فصل جديد من المماطلة.

وفي السياق ذاته؛ طالب عضو مجلس النواب عن مصراته، سليمان الفقي، المجلس بوضع الميزانية بشكل أحادي، وفق تدابير الوضع الاستثنائي؛ لتلافي الحرج المتعمد الذي تسببه الحكومة للمجلس، على حد وصفه.

يُشار إلى أن المجلس علّق جلسته إلى يوم غدٍ الثلاثاء؛ لاستكمال النظر في قانون انتخاب الرئيس، بعد أن أعلن “صالح” عزمه على تشكيل لجنة تضمّ في عضويتها ممثّلين عن كل دائرة لإعادة تشكيل الدوائر الانتخابية.

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