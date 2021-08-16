الحشرة القشرية تهاجم النخيل بوادي عتبة

يعاني مزارعو بلدية وادي عتبة في موسم نضج التمور من الحشرة القشرية الخضراء، التي تسببت في تدني مستوى الإنتاج، مزارعو المنطقة ناشدوا وزارة الزراعة والجهات المسؤولة في الدولة للإسراع في إنقاذ النخيل من وباء الحشرة والغباش.
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قناة ليبيا
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