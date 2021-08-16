مصر: قريبا إعادة افتتاح السفارة والقنصلية بطرابلس

أعلن سفير مصر لدى ليبيا محمد ثروت سليم عن قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصرية بطرابلس وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهم من العاصمة طرابلس، مشيرا كذلك إلى الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية في بنغازي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الإثنين مع سفير مصر لدى ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى الآفاق المشتركة للتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لتشمل كافة المجالات وفي مقدمتها الصحة، والتعاون القضائي، والاقتصادي، وتنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا، وتقنين وضعها من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

وأعربت الوزيرة عن امتنانها لمصر، لتضامنها مع الشعب الليبي في التصدي لجائحة كورونا، في إشارة إلى كميات الأكسجين التي أرسلتها مؤخرا إلى ليبيا كما رحبت بالسفير متمنية له طيب الإقامة بالأراضي الليبية وأكدت أنه سيلقى كل التعاون من الجانب الليبي في إنجاح مهامه، تعزيزا للعلاقات الاخوية المتميزة والمصير المشترك الذي يربط الشعبين الشقيقين.

ونقل السفير في مستهل اللقاء تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري وتمنياتهم للشعب الليبي بأن ينعم بالأمن والاستقرار.