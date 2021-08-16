أعيان قبيلة العوامة يؤكدون للمنفي تمسكهم بوحدة التراب الليبي

أكد أعيان وحكماء قبيلة العوامة الممتدة من سرت إلى إمساعد خلال لقائهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الاثنين على ضرورة التمسك بوحدة التراب الليبي والسيادية الوطنية.

وأشاد أعيان وحكماء قبيلة العوامة بمواقف رئيس المجلس الرئاسي التي أثمرت عن توحيد المؤسسات الحكومية ودعمه الكامل لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وأكد أعيان وحكماء قبيلة العوامة على دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي ولمشروع المصالحة الوطنية الذي يهدف لجمع الفرقاء الليبيين.

ومنح الوفد درع القبيلة لرئيس المجلس الرئاسي تقديرا للجهود التي يبذلها من أجل استقرار ليبيا.