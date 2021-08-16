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رئيس المجلس الرئاسي يستعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه بلدية الأبرق

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 16 أغسطس 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، عميد بلدية الأبرق الذي استعرض أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين في جميع المجالات لاسيما، الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

ودعا عميد البلدية إلى إنشاء مستشفى للتوحد والأمراض النفسية والعقلية، نظرًا لحاجة المدينة والمنطقة بالكامل له.

وتطرق اللقاء لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودورها في الاستحقاق الانتخابي القادم، ودور الشباب في مسيرة التنمية.

 

وأكد عميد البلدية والوفد المرافق له؛ دعمهم الكامل لمفوضية المصالحة الوطنية التي تهدف إلى لم شمل الليبيين. (وال) ر ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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    عندما يقوم وزير الداخلية خالد مازن بضم الشويرف الى الجفرة وفقاً لتعليمات المصراتي وكيل الوزارة حسب رغبة المبروك سحبان وبمبركة قائد المنطقة العسكرية … وعندما يقوم المصراتي وكيل الوزارة بضم منطقة نسمة الى دولة الجماهيرية المؤيدة لسيف الاسلام ومزدة لزنتان التي تعمل وفقاً لخطة الارهابي احمد قذاف الدم وسيف الاسلام وحفتر وفقاً لرغبة الداعشي محمد الهادي الذي يعمل مع جميع الاطراف من أجل مصالحه الشخصية فقط .
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