رئيس المجلس الرئاسي يستعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه بلدية الأبرق

طبرق 16 أغسطس 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، عميد بلدية الأبرق الذي استعرض أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين في جميع المجالات لاسيما، الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

ودعا عميد البلدية إلى إنشاء مستشفى للتوحد والأمراض النفسية والعقلية، نظرًا لحاجة المدينة والمنطقة بالكامل له.

وتطرق اللقاء لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودورها في الاستحقاق الانتخابي القادم، ودور الشباب في مسيرة التنمية.

وأكد عميد البلدية والوفد المرافق له؛ دعمهم الكامل لمفوضية المصالحة الوطنية التي تهدف إلى لم شمل الليبيين. (وال) ر ع/ ر ت

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