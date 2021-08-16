وزير الاقتصاد يمنع تصدير الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد حويج، القرار رقم 300 لسنة 2021 ، القاضي بحظر تصدير “الخردة” بمختلف أشكالها وأنواعها .

وقالت الوزارة في إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، لقد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج القرار رقم 300 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير مادة سلعة الخردة بمختلف اشكالها وانواعها وفق الجدول المبين بالمادة الأولى من القرار المشار إليه.

وجاءت السلع بالجدول كالتالي، السلع هي خردة وفضلات وسبائك من الحديد الخفيف بمختلف أشكالها وأنواعها وحديد الزهر والخردة المكبوسة “السيارات”، ومختلف المواد الصحية وخردواتها والنضائد المستعملة ومخلفات مبردات السيارات وحديد مصنع من الكربون البلت والعروق.