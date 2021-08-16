المنقوش تناقش مع السفير المصري عودة العمل بالسفارة في طرابلس والقنصلية في بنغازي

ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع السفير المصري تامر مصطفى، اليوم الإثنين، عودة العمل بالسفارة المصرية في طرابلس والقنصلية في بنغازي.

عقد الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، وخلاله أكد السفير قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصرية بطرابلس وإعادة افتتاحهما لتقديم الخدمات، فضلا عن الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية في بنغازي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

كما تطرق اللقاء إلى «الآفاق المشتركة للتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لتشمل كافة المجالات وفي مقدمتها الصحة والتعاون القضائي والاقتصادي»، بجانب تنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا، وتقنين وضعهم من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

من جانبها، أعلنت المنقوش امتنانها لمصر على «التضامن مع الشعب الليبي في التصدي لجائحة كورونا»، مشيرة إلى كميات الأكسجين التي أرسلتها القاهرة مؤخرا إلى ليبيا.

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