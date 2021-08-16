جهودٌ حثيثة يبذلها جهاز النهر الصناعي لصيانة خطّ “تازربو بنغاري”

خاص | 218

تُواصل فرق الصيانة بإدارة النهر الصناعي، العمل على وقف التسريب الواقع على خط النقل “تازربو بنغازي”، منذ يوليو الماضي.

وأكد مدير الموقع، محمد المصري، في تصريح لـ “218”، استمرار العمل على صيانة الخط، منذ قرابة شهر، وتستمر أعمال الصيانة لمدة 14 يومًا، حتى الانتهاء من استبدال قطع الغيار التسريب المتآكلة.

وبيَّن “المصري”، أن كمية المياه التي يتم ضخها باتجاه اجدابيا وبنغازي وصولاً إلى سرت، تُقدّر بـ 470 متر مكعب، تُضخُّ من حقل آبار السرير، فيما توقف ضخّ 450 مترًا مكعبًا من المياه إثر التسريب.

وأضاف: الإمكانيات الضعيفة جدًا في ظل عدم دعم الدولة لجهاز النهر الصناعي، الذي يُعاني من نقص المواد المشغلة وكثرة الاعتداءات، على خطوطه، و أجهزة التنبيه التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وأشار مدير الموقع، إلى أن تعرض مواقع جهاز النهر الصناعي عام 2011م، للتخريب وسرقة أغلب المخازن و الشاحنات الخاصة بالصيانة؛ أمور تسببت في تأخر أعمال الصيانة، مؤكدًا أنَّ أعمال الصيانة، في الوقت الحالي، تعمل بكوادر وطنية، وتسعى إلى إنهاء العمل في أقرب وقت ممكن.

وقال “المصري” لـ “218” في ختام تصريحاته: تم الكشف على الخط، و معاينة الأضرار التي تسبب بها التسريب ومعالجتها.

ولم تشهد خطوط نقل المياه “تازربو بنغازي” و”السرير اجدابيا” أيّ عمليات صيانة، منذ أكثر من عشر سنوات، ويرجع عمر الخطوط، إلى أكثر من 35 عامًا، أي منذ تركيبها في منتصف الثمانينات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية