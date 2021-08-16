وزارة الداخلية تبحث تأمين خطة تأمين بنغازي

بحثت وزارة الداخلية الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مدينة بنغازي والعراقيل التي تواجه تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاثنين وزير الداخلية لواء خالد مازن مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم ومدير أمن بنغازي عميد رمضان الوحيشي ومدير مكتب الوكيل عميد سالم ماضي ومدير مكتب المعلومات بديوان وكيل الوزارة للشؤون الفنية عميد علي البسباسي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الوزير مناقشة خطة الأمنية الموضوعة من قبل غرفة تأمين بنغازي الكبرى والإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العراقيل التي تواجه العمل على تنفيذ الخطة ووضع الحلول السريعة والعاجلة لها.

واستعرض اللقاء أيضا آخر المستجدات حول الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي ومدن المنطقة الشرقية والجهود التي تبذل من أجل المحافظة على الأمن وضبط وردع المجرمين ومحاربة كافة أشكال الجريمة كي ينعم المواطن بالأمن والأمان.