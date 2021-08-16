مباحثات أمريكية مغربية حول خفض تصعيد الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أهمية خفض تصعيد الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها مساعدة الليبيين على تحقيق رغبتهم في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر كما حدده منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب نورلاند عن تقديره العميق لاستعداد المغرب لإبداء صوته المهم في حث جميع الأطراف على تقديم تنازلات الآن بشأن القضايا الصعبة المطروحة عليهم بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

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