لواء خالد مازن  يبحث مع فرج قعيم آخر المستجدات حول سير العمل بمكونات الداخلية بالمنطقة الشرقية

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال)- عقد وزير الداخلية لواء خالد مازن، اجتماعًا مع السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم العبدلي.

هذا وتم خلال اللقاء عقده الوزير بمكتبه في طرابلس، استعراض آخر المستجدات حول سيّر العمل بمكونات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، والجهود التي تُبذل من قبل أعضاء الشرطة في حفظ الأمن.

كما تطرق الاجتماع العقبات التي تُواجه الأجهزة الأمنية، ووضع الحلول لها؛ بما يضمن إنجاح سيّر العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واطلع السيد الوكيل معالي الوزير على كافة الأعمال المنجزة من قبل مكتب السيد الوكيل خلال الفترة الماضية، والصعوبات التي واجهت سيّر العمل في تنفيذ الخطوات التي من شأنها الارتقاء بعمل بمكونات الوزارة فنيًا وتقنيًا، لتحسين الأداء وتقديم أفضل خدمات الوزارة للمواطنين. (وال) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال