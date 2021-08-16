درع قبيلة العوامة للمنفي تقديراً لجهوده من أجل ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين أعيان وحكماء قبيلة العوامة الممتدة من سرت إلى إمساعد الذين أكدوا دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي ولمشروع المصالحة الوطنية الذي يهدف لجمع الفرقاء الليبيين.

وأكد الوفد خلال اللقاء على ضرورة التمسك بوحدة التراب الليبي والسيادية الوطنية، وأشادوا بمواقف الرئيس الوطنية التي أثمرت بتوحيد المؤسسات الحكومية ودعمه الكامل لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

هذا ومنح الوفد درع القبيلة للمنفي عرفانًا بالجهود التي يبذلها من أجل استقرار ليبيا.