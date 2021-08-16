نورلاند يتطرق لملفي الانتخابات والتواجد العسكري الأجنبي في ليبيا خلال لقاء مع وزير خارجية المغرب

التقى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في الرباط اليوم الإثنين مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لمناقشة السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها مساعدة الليبيين على تحقيق رغبتهم في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر.

على النحو المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي. كما ناقشا أهمية خفض تصعيد الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

أعرب السفير نورلاند عن تقديره العميق لاستعداد المغرب لإعطاء صوته المهم في حث جميع الأطراف على تقديم تنازلات الآن بشأن القضايا الصعبة المطروحة عليهم بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

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