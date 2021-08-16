رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدًا من أعيان وحكماء قبيلة العوامة من سرت إلى أمساعد

طبرق 16 أغسطس 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وفدًا من أعيان وحكماء قبيلة العوامة الممتدة من سرت إلى أمساعد.

هذا وأكد الوفد خلال اللقاء دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، ولمشروع المصالحة الوطنية الذي يهدف لجمع فرقاء الليبيين.

وأكد الوفد خلال اللقاء؛ على ضرورة التمسك بوحدة التراب الليبي والسيادية الوطنية، وأشادوا بمواقف الرئيس الوطنية التي أثمرت بتوحيد المؤسسات الحكومية، ودعمه الكامل لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

هذا ومنح الوفد درع القبيلة للسيد الرئيس، عرفانًا بالجهود التي يبذلها من أجل استقرار ليبيا. (وال) ر ع/ ر ت

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