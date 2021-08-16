المنفي يلتقي أعيان وحكماء قبيلة العوامة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين أعيان وحكماء قبيلة العوامة الممتدة من سرت إلى إمساعد الذين أكدوا دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي ولمشروع المصالحة الوطنية الذي يهدف لجمع الفرقاء الليبيين.

وأكد الوفد خلال اللقاء على “ضرورة التمسك بوحدة التراب الليبي والسيادية الوطنية، وأشادوا بمواقف المنفي الوطنية التي أثمرت بتوحيد المؤسسات الحكومية ودعمه الكامل لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية”، بحسب المكتب الإعلامي التابع للمنفي.

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