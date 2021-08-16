السفير الأمريكى: خفض تصعيد الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا في أقرب وقت ممكن

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في الرباط اليوم بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لمناقشة السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها مساعدة الليبيين على تحقيق رغبتهم في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر على النحو المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبحسب بيان السفارة، ناقشا أهمية خفض تصعيد الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

‏وأعرب السفير نورلاند عن تقديره العميق لاستعداد المغرب لإعطاء صوته المهم في حث جميع الأطراف على تقديم تنازلات الآن بشأن القضايا الصعبة المطروحة عليهم بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.